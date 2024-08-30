Депортированные из России украинцы застряли на грузинской границе – СМИ

Грузия отказывает украинцам во въезде из-за того, что у них нет оригиналов паспортов и ожидает подтверждения личности от украинской стороны. Среди них есть больные туберкулезом.

На границе России и Грузии уже почти месяц ждут решения своего вопроса 17 украинцев, депортированных из РФ, из-за отсутствия всех необходимых документов. Они живут в подвальном помещении с глухими стенами на КПП "Дарьяли", возле грузинского "Верхнего Ларса", без возможности выходить на улицу.

Об этом сообщило российское издание "Холод"

Часть этой группы – украинцы, отбывавшие наказание в российских колониях, еще некоторых депортировали за нарушение миграционного законодательства.

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По словам 31-летнего Александра Шульгина, Грузия отказывает им во въезде из-за того, что у них нет оригиналов паспортов и ожидает подтверждения личности от украинской стороны. По словам Шульгина, среди них есть больные туберкулезом.

О себе Шульгин рассказал, что у него только гражданство Украины и жил в России последние 10 лет. Его неожиданно задержали и приняли решение о депортации в январе 2024 года за нарушение миграционного законодательства, хотя раньше никто не имел к нему вопросов.

По словам Александра, некоторые другие украинцы из группы находятся там уже около двух месяцев. Им периодически привозит еду волонтерская организация.

Напомним, тяжелораненый воин вернул из России своего брата, которого принудительно вывезла тетя.

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