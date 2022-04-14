Депортированным в Россию украинцам выдают российские паспорта — Денисова

В РФ депортированным украинцам было выдано 12 тысяч паспортов.

РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Путем запугивания наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов. Такие действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российский политическое, экономическое и гуманитарное пространство", — считает Денисова.

Она отметила, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Напомним, что месяц назад российские власти отдали приказ о переселении почти 100 тыс. украинских беженцев как можно дальше от зоны боевых действий на расстояние 8,8 тыс. километров от их домов.