Депрессия и панические атаки после коронавируса: почему возникают проблемы с психикой и что делать

Депрессия и панические атаки после коронавируса: почему возникают проблемы с психикой и что делать

Как минимум 1/3 пациентов, выздоровевших от средней или тяжелой формы коронавируса, возникают проблемы с нервной системой и с психикой, говорит Комаровский.

Из-за постоянных локдаунов, которых вводят в связи с пандемией коронавируса, а также из-за самого заболевания, у многих людей возникли проблемы с психикой. Поэтому нужно следить за своим психическим здоровьем, а некоторым даже обращаться за помощью к врачу-психиатру.

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Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

"Действительно, с психикой у многих - проблемы и здесь есть две причины возникновения этих проблем: первый повод — перенесенный коронавирус — уже сегодня доказано, что перенесенная коронавирусная инфекция, особенно средней тяжести и тяжелая, как минимум у 1/3 выздоровевших пациентов вызывает серйозные проблемы с нервной системой и очень часто проблемы с психикой, включая депрессию, синдром панических расстройств и т.д.”, – сказал медик.

Еще одной причиной возникновения проблем с ментальным здоровьем врач назвал утрату возможности "нормально путешествовать, информационное поле с большим количеством "старшилок", и непониманием того, что будет дальше".

"Таким образом есть определенные рекомендации, как следить за своим здоровьем и рекомендации, когда уже достаточно следить, а необходимо обращаться к врачу. Если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, то не пытайтесь решить проблему самостоятельно, очень часто нужна помощь профессионала – врача-психиатра", — сказал Комаровский.

Также врач назвал механизм профилактики проблем с психикой, к нему относятся:

общение с хорошими людьми;

прогулки на открытом воздухе;

занятие спортом;

музыка;

кино.

" Главное, избегайте одиночества, это – очень важно ", – подытожил врач.

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