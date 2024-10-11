Депрессия, тревога и страх: когда следует обратиться за помощью и как найти своего специалиста

Квалифицированный специалист поможет справиться с большим спектром проблем.
Война повлияла на ментальное здоровье украинцев. Хроническая усталость, трехводные расписания и депрессия – лишь небольшой список того, с чем пришлось столкнуться чуть ли не каждому. Это все сильно уменьшает качество жизни и может стать причиной других серьезных болезней.
Когда следует обращаться за помощью и как выбрать "своего" психолога – читайте дальше.
Как найти своего психолога
При выборе психолога самое важное, чтобы вам было удобно с человеком и вы могли ему довериться.
Образование. Не бойтесь спросить психолога об образовании, просите показать диплом и сертификаты о повышении квалификации.
Психолог базово обязан иметь образование уровня " бакалавр ", а дополнительное образование станет преимуществом.
Соцсети и отзывы. Соцсети остаются одним из мощнейших инструментов современности для получения информации. Кроме того, там вы сможете увидеть отзывы о специалисте.
Спрашивайте совета у знакомых. Но важно понимать, что подошедший товарищу специалист может не подойти именно вам.
Лучшим показателем того, что вы нашли своего психолога, является ваше состояние во время встреч с ним. Если во время сессий с вами постоянно чувство смущения и осуждения – это тревожный сигнал.
Сигналы, что следует обратиться к психологу
Причин обращения к психологу может быть много. Однако, среди основных:
- частые головные боли, мигрень;
- раздражительность, вспышки гнева;
- быструю утомляемость;
- нарушение сна (бессонница или беспокойный сон);
- проблемы с концентрацией внимания;
- потерю аппетита, проблемы с пищеварением;
- частые простуды.
Еще одна из распространенных причин на сегодняшний день — панические атаки. Они проявляются приступами удушья, нарушением сердечного ритма, ознобом, волнами жара или холода.
Чтобы помочь клиенту избавиться от панических атак, специалист индивидуально подбирает психологическую методику в зависимости от причин симптомов.
Как улучшить свое состояние: советы психологов
- В сложном ритме сосредоточьте внимание на собственных нуждах. Обеспечивайте себя заряжающим отдыхом — это может быть чтение, прогулка, медитация или занятие хобби. Важно тратить время на то, что придает вам радость.
- Режим дня. Прежде всего, обратите внимание на продолжительность и качество сна. В условиях ракетных обстрелов психологи и сомнологи советуют ложиться не позднее 22-23 часов. Таким образом, организм сможет поймать момент выработки гормона сна мелатонина, благодаря которому мы отдыхаем и обновляемся.
- Физическая активность. Физические упражнения напрямую влияют на психику. Это в свою очередь способствует выработке эндорфинов, что улучшает настроение и общее состояние организма. Даже пешая прогулка может стать отличным антистрессом.
- Поддержка близких. В трудные времена не забывайте сохранять связь с близкими. Общение с друзьями и родными помогает чувствовать поддержку и откровенность, а также поделиться своими мыслями и чувствами.
- Помощь специалистов. Если вы чувствуете, что требуете дополнительной поддержки, не стесняйтесь обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт помогут понять и справиться с негативными эмоциями.
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