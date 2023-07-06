Депутат Черниговского горсовета организовал мошенническую схему для уклонистов: детали

В общей сложности СБУ разоблачила еще 15 организаторов схем для уклонистов в четырех регионах Украины.

СБУ разоблачила еще 15 организаторов схем для уклонистов из разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники предлагали военнообязанным сбежать из Украины на основании фиктивных документов. Стоимость подделок составила 8 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и сложности "маршрута".

Изъятые деньги и банковские карты злоумышленников

Киев

В столице задержаны четыре жителя столицы, которые изготовляли фальшивые медсправки во избежание мобилизации якобы по состоянию здоровья. Уклонисты планировали использовать подделку для побега за границу.

Чернигов

В Чернигове был разоблачен депутат горсовета, который вместе с тремя местными "дельцами" разработал механизм нелегальной переправки военнообязанных в страны ЕС.

Злоумышленники оформляли своих "клиентов" как водителей-волонтеров городской общественной организации, возглавляемой депутатом. Затем их персональные данные вносили в электронную систему "Шлях", что давало основания для выезда за пределы Украины.

В Офисе генпрокурора уточнили, что подозреваемый использовал свои полномочия депутата и руководителя общественной организации.

Уклонисты выехали за границу как водители, якобы осуществляющие перевозку гуманитарных и медицинских грузов для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований.

В то же время, никакой гуманитарной помощи они не доставили и в Украину до сих пор не вернулись. Такие услуги стоили уклониста от 50 до 164 тыс. грн.

Сейчас сам депутат скрывается от правосудия за границей. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об объявлении в розыск.

По информации zaxid.net, речь идет о 41-летнем депутате Черниговского горсовета Сергее Кириенко.

Депутат, помогавший уклонистам / Фото: Офис генерального прокурора

Ровенщина

В Ровенской области нейтрализована преступная группировка, специализирующаяся на нелегальной миграции. Среди основных участников группы – адвокат, его помощник и два перевозчика, которые имеют лицензии на осуществление международных рейсов.

Злоумышленники оформляли своих "заказчиков" как водителей и готовили их выезд на нескольких автомобилях в ЕС.

Львовская область

На Львовщине задержан 53-летний местный житель, который хотел продать фиктивные медсправки о непригодности к военной службе.

Всем злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.