Депутат городского совета в Винницкой области унижал военного перед полицией: чем это закончилось

В Винницкой области депутат городского совета пытался унизить военнослужащих ВСУ и спровоцировать конфликт.
Во вторник, 10 сентября, в Сети появилось видео, где мужчина нецензурно высказывался и пытался унизить честь и достоинство военнослужащих ВСУ. По этому факту полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.
По предварительной информации конфликт возник во время проверки военно-учетных документов и оповещения граждан в рамках выполнения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
48-летний местный житель депутат городского совета агрессивно отреагировал на действия работника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время инцидента мужчина "совершил хулиганские действия и пытался спровоцировать драку с военнослужащим".
По этому факту полиция Винницкой области открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении депутату о подозрении. С подозреваемым производятся следственные действия.
Напомним, в Киеве неизвестные пытались проникнуть в объект Минобороны. А в Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации так хотел пойти в ВСУ, что разгромил ТЦК. В то же время в Сети появилось видео, где уже военком разбивает рукой лобовое стекло автомобиля мужчины, которого остановили для проверки документов. В Одессе тоже произошел скандал с представителями ТЦК и гражданскими. Там произошла толкотня возле терцентра.
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