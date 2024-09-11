Депутат городского совета в Винницкой области унижал военного перед полицией: чем это закончилось

Во вторник, 10 сентября, в Сети появилось видео, где мужчина нецензурно высказывался и пытался унизить честь и достоинство военнослужащих ВСУ. По этому факту полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Винницкой области.

По предварительной информации конфликт возник во время проверки военно-учетных документов и оповещения граждан в рамках выполнения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

48-летний местный житель депутат городского совета агрессивно отреагировал на действия работника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Во время инцидента мужчина "совершил хулиганские действия и пытался спровоцировать драку с военнослужащим".

По этому факту полиция Винницкой области открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении депутату о подозрении. С подозреваемым производятся следственные действия.

Депутат городского совета в Винницкой области унижал военного перед полицией: видео

Напомним, в Киеве неизвестные пытались проникнуть в объект Минобороны. А в Тернопольской области мужчина с отсрочкой от мобилизации так хотел пойти в ВСУ, что разгромил ТЦК. В то же время в Сети появилось видео, где уже военком разбивает рукой лобовое стекло автомобиля мужчины, которого остановили для проверки документов. В Одессе тоже произошел скандал с представителями ТЦК и гражданскими. Там произошла толкотня возле терцентра.

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