Депутат насмерть сбил 79-летнюю женщину на переходе: подробности

В городе Корсунь-Шевченковский в Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием местного депутата.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Как сообщила областная прокуратура, депутат Корсунь-Шевченковского городского совета, находясь за рулем автомобиля, нарушил Правила дорожного движения (ПДД) и совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм потерпевшая впоследствии скончалась в больнице.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть пострадавших или причинило тяжкие телесные повреждения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черкасская областная прокуратура.

