Депутат и его сын устроили драку с военными в кафе: фото

В городе Конотоп Сумской области депутат областного совета и его сын, который занимает должность заместителя поселкового головы, устроили драку с военнослужащими в заведении общественного питания

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, 28 декабря.

Как установили следователи подозреваемые, грубо нарушая общественный порядок, спровоцировали конфликт, который перерос в драку с двумя посетителями.

«Во время схватки депутат ударил одного из мужчин стулом, другой подозреваемый, который является заместителем председателя одного из поселков Конотопского района, разбил на голове потерпевшего стакан. Как следствие, мужчина получил телесные повреждения средней тяжести», — сообщили в полиции.

Прокуратура Сумской области опубликовала кадры с камеры наблюдения, установленной в кафе, на которых зафиксирована драка.

В пятницу, 9 января, прокурор области сообщил депутату Сумского областного совета о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство). Поскольку он скрывается от следствия, подозрение было объявлено заочно.

Другому фигуранту, сыну депутата, подозрение было вручено лично.

