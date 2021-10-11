Депутат из Харькова прокатился с ветерком с африканским львом в кабине авто (видео)

Известно, что депутат держит дома льва уже длительное время.
Депутат от ОПЗЖ из Харькова Саид Джавид похвастался своим диким домашним животным. Он проехался с животным в своем авто.
Видео своих львиных шалостей депутат выложил в соцсети.
"Не виделись с красавчиком 2 недели", — написал он.
На кадрах видно, как депутат усадил льва в салон авто, а тот стал ему мешать за рулем и лапой зализывать волосы.
Некоторые пользователи оценили такие нежности, а некоторые возмутились увиденным, поскольку считают, что лев — дикое животное и должен жить на свободе.
Напомним, что депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид опубликовал декларацию о доходах за прошлый год. Среди недвижимости, автомобилей и акций в декларации он указал африканского льва.