Депутат из Харькова прокатился с ветерком с африканским львом в кабине авто (видео)

Известно, что депутат держит дома льва уже длительное время.

Депутат от ОПЗЖ из Харькова Саид Джавид похвастался своим диким домашним животным. Он проехался с животным в своем авто.

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Видео своих львиных шалостей депутат выложил в соцсети.

"Не виделись с красавчиком 2 недели", — написал он.

На кадрах видно, как депутат усадил льва в салон авто, а тот стал ему мешать за рулем и лапой зализывать волосы.

Некоторые пользователи оценили такие нежности, а некоторые возмутились увиденным, поскольку считают, что лев — дикое животное и должен жить на свободе.

Напомним, что депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид опубликовал декларацию о доходах за прошлый год. Среди недвижимости, автомобилей и акций в декларации он указал африканского льва.

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