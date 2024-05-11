Депутат из Норвегии уехала воевать за Украину и встретила любовь: подробности увлекательной истории

Была депутатом в Норвегии, а стала боевой медикиной, чтобы спасать украинских военных в борьбе против россиян, и даже обрела здесь свою любовь.

Детали романтической истории украинского бойца и эксдепутатки парламента Норвегии – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Вместо депутатского кресла уехала на войну в Украину

Сандра Андерсен Эйра — бывшая депутат Стортинга, еще в начале полномасштабной войны, свою комфортную жизнь в Норвегии сменила на борьбу за Украину, стала боевой медикиней и присоединилась к интернациональному легиону. Теперь своей семьей она называет своих собратьев, именно они и стали свидетелями чувствительной романтической истории ее любви с украинским бойцом и провели невесту к алтарю.

"Моя семья на этом видео. Женитьба на любви моей жизни посреди войны. Боже, я так люблю этих людей… И своего мужа, свою команду в войне и жизни", — говорится в сообщении.

Теперь Сандра Андерсен Эйра — жена командира "Джабари". 32-летний украинский военный и 37-летняя боевая медикиня познакомились на передовой во время тяжелых боев. После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году пошла добровольцем в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, присоединившись к смешанному британско-американскому отряду рейнджеров как боевая медикиня. Вместе со своим подразделением участвовала в битве за Мощун, затем – недолго в битве за Бахмут. И это уже не в первый раз, когда иностранцы на войне в Украине встречают свою любовь.

В мае 2023 года новая семья родилась в Запорожском направлении. Тогда военный Джеймс Каприни из Англии женился на украинке Наталье Исаковой. Историей любви поделились в Министерстве юстиции. Там отмечают, что мужчина приехал в Украину, чтобы присоединиться к рядам интернационального батальона, но позже он занялся волонтерством и встретил свою любовь.

Наталья Исакова в комментарии "Украинская Правда. Жизнь" рассказала, что после начала полномасштабного вторжения на время с детьми переехала жить во Львов. Там 15 мая прошлого года она встретила Джеймса, впервые приехавшего в Украину, чтобы противостоять российской агрессии на фронте. В начале лета пара вместе вернулась в Запорожье.

Джимми воевал в разных странах: Африке, Сирии… Позже он начал волонтерить и я захотела присоединиться. В итоге мы вместе занялись волонтерством. Я тогда развелась, ведь была еще в отношениях. Мой бывший муж еще 3 года назад уехал в Польшу, поэтому все шло к разводу. Джимми окончательно меня украл из семьи", — говорится в сообщении.

Быстрое развитие событий

Романтические отношения, рассказывает Наталья, развивались очень быстро, спустя некоторое время мужчина признался в своих чувствах и предложил ей стать его женой.

"Я не сразу восприняла это серьезно, но год мы пробыли бок о бок, мы постоянно вместе, поэтому в конце концов решили жениться. Джимми будет оставаться в Украине до конца войны и после нее ", — поделилась женщина.

Военный ВСУ и медсестра из Германии

А вот вам еще одна история любви военного ВСУ и германской медсестры. Мадлен – медсестра в одной из клиник Германии. С начала полномасштабного вторжения она вместе со многими волонтерами объединилась, чтобы помогать украинским военным. Но один из них – волынянин Андрей – стал больше, чем просто подопечным.

Между молодыми людьми вспыхнула искра чувств, и они поженились. Военный Андрей Лавренчук родом из волынского города Киверцев. С 2020-го участвовал в АТО/ООС. В конце ноября 2021-го уволился. А через три месяца, когда ночью услышал, как на Луцк летят российские ракеты, понял: надо доставать свою форму и возвращаться в армию.

"В боях под Житомиром за нами прилетело. Или снаряд, или дрон, или еще что-то – никто ничего не слышал. Мы с ребятами как раз сидели, общались. Обычно звук прилета ты слышишь. А это не было ничего, просто взрыв. И все – я получил минно-взрывное ранение ", — говорится в сообщении.

Трудный путь к восстановлению

Тогда обломки повредили бойцу почку, спровоцировали ушиб легких. Но хуже всего – полностью разбили пять позвонков в спине, из-за чего нижнюю часть тела военному полностью парализовало. Андрею стабилизировали состояние в одном из районных госпиталей Житомирской области. Через несколько часов доставили в больницу.

Первые недели раненый находился в реанимации. После этого почти месяц – в нейроотделении. А потом – в военном госпитале на Волыни. Защитнику провели еще одну операцию, чтобы удалить со спины остатки осколков. А после того волынянина приняли на лечение в одно из отделений немецкой клиники "Шарите".

"В течение двух недель меня оперировали. Вставили большие пластины в позвоночник, чтобы мог сидеть. А где-то через полтора месяца отправили на реабилитацию в другую клинику", — рассказал он.

Уже после знакомства Андрей и Мадлен продолжили волонтер вместе. Еще одна история завязалась между украинским бойцом и итальянкой. Бывшая военная летчица из Италии Джулия Шифф встала на защиту нашего государства и встретила на войне свою любовь.

По словам женщины, она полюбила Украину, потому что почувствовала здесь вкус свободы. Служила в вооруженных силах Италии. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, решила, что будет полезнее, внеся вклад в борьбу нашего государства.

"Я – гражданка мира, это – моя планета. Это тоже моя земля, и здесь такие же люди. Когда я ехала в Украину, мои друзья волновались. Мама вообще этого не воспринимала и, думаю, наши отношения изменились навсегда. Мой папа понял. меня и не пытался остановить. Конечно, он тоже волнуется», — сказала женщина.

К слову, девушка пошла по стопам отца, он тоже военный. Уже свой боевой путь девочка начала с Интернационального легиона. Затем служила в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. За ее плечами – участие в боевых действиях в Ирпене, Купянске, на Херсонском направлении. Именно в 59-й бригаде Джулия познакомилась с танкистом Виктором с позывным Вольфом.

Он родился в Днепре и переехал в Израиль, ведь у него еврейское происхождение. Когда в Украине началась полномасштабная война, вернулся и вступил в ряды ВСУ. Получил тяжелую контузию, проходил курс реабилитации в Израиле. После бракосочетания Виктор и Джулия поехали в Италию, чтобы мужчина познакомился с родными женщины. И именно там пару застало известие о войне на Ближнем Востоке. Тогда Вольф отправился в Израиль, а Джулия вернулась в Украину.

"Я не могу в Израиле ничем помочь, потому что там нет Интернационального легиона и в армию не берут иностранцев. Я также не хочу возвращаться в Италию. Чувствую в Украине вкус свободы, которого не испытывала на своей родине. Я хочу жить в этой прекрасной стране с своим мужчиной и помогать ей победить в войне. Для меня важно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Поэтому я здесь", — резюмировала женщина.

Также мы рассказывали, что во Львове на железнодорожном вокзале 42-летний украинский защитник Андрей по возвращении с фронта сделал предложение своей любимой Мирославе.

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