Депутат из Одессы возмутилась отключениями света и не понимает, почему в стране дефицит электроэнергии (видео)

Депутат Анастасия Большедворова / © Facebook

Реклама

Депутат Одесского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Анастасия Большедворова вызвала резонанс в социальных сетях, опубликовав эмоциональное видеообращение. В нем она выразила полное непонимание причин перебоев с электроснабжением в Украине и потребовала немедленных пояснений от власти.

Об этом она написала в своем сообщении в Threads.

По словам депутата, она не понимает, почему нет «никаких конструктивных объяснений, куда девается электричество, и почему нам резко не хватает».

Реклама

«Стабилизационные отключения света без проявления света — на что это жесть такое и как долго будет продолжаться. Никаких конструктивных пояснений, куда девается электричество, и почему нам резко не хватает. Как повреждены наши станции и насколько критически», — написала депутат.

Кульминацией обращения стало ее мнение о том, что граждан якобы вводят в заблуждение.

«Не знаю как вы, а я чувствую что из нас делают дурачков. Не приятно! – добавила она, требуя прозрачности.

Иронии ситуации добавляет то, что, несмотря на занимаемую политическую должность и очевидную осведомленность о длительной войне России против Украины и ее целенаправленных атаках на энергосистему, госпожа Большедворова публично демонстрирует, что причины энергетического кризиса являются для нее загадкой.

Реклама

Сообщение депутата в соцсетях. / © Скриншот

В конце своего сообщения депутат перешла к бытовым вопросам: «Поделитесь, что у вас, генератор, батарея, и если второе — то какое именно? А то я снова электрически голая!»

Возмущение находящейся в Одессе депутатки, где систематические удары дронов по энергетическим объектам являются еженедельной реальностью, быстро стало предметом обсуждения в Сети. В частности, в комментариях пользователи очень остро отреагировали на заявление депутата:

Рекация пользователей. / © Скриншот

Даже в ДТЭК не смогли смолчать и вместе с общественным активистом Сергеем Стерненко прокомментировали сообщение депутата:

Реакция юзеров. / © Скриншот

Вероятно, депутат Одесского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Анастасия Большедворова не читает наши новости о ситуации с энергетикой в Украине.

Реклама

А для вас, и не только, мы напомним, что в Украине ситуация с электроснабжением может оставаться сложной еще около двух недель из-за возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре. Улучшение ожидается примерно в 20 числах ноября, однако даже тогда графики отключений электроэнергии продолжат действовать.

Ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что отключение света в Украине будет действовать по меньшей мере до конца отопительного сезона до весны.

Заметим, сейчас в Киеве одни из самых больших ограничений по отключению света . Одна из причин, которую назвал доктор технических наук Станислав Игнатьев — это существенно поврежденная Трипольская ТЭЦ, которая фактически обеспечила город Киев.

Также из-за дефицита электроэнергии по всей Украине 13 ноября снова вводятся графики отключений света. В частности уже известны графики для столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской областей.

Реклама

Однако пока не ожидается, что в Украине в ближайшие несколько дней ситуация с электроснабжением значительно улучшится.