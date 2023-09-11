Депутат из Прикарпатья во время войны присвоил зарплаты педагогов и, вероятно, сбежал за границу — СМИ

В Ивано-Франковской области объявили в розыск депутата Загвоздянского сельского совета Дмитрия Шкавритка. Его обвиняют в хищении зарплат местных учителей и укрывательстве от следствия. Местные издания пишут, что подозреваемый, вероятно, скрылся за границу.

Об этом пишет ивано-франковское издание "Курс".

Депутат мог присвоить более 1,5 млн грн

По данным издания, которое ссылается на документы, которые у них есть, депутат Загвоздянского сельского совета, работая на должности бухгалтера с июля 2021 года по апрель 2023 года вносил недостоверные данные о зарплатах работников Лисецкого лицея. Деньги педагогов он начислял себе и еще двум лицам на банковскую карту. Кроме того, его подозревают в присвоении зарплат педагогов в еще двух учебных заведениях в Загвозде и Стебнике.

Издание утверждает, что речь идет о более чем 1,5 млн грн незаконно начисленных выплат.

Скриншот с сайта МВД

В полиции расследуют дело: что известно

В полиции Ивано-Франковской области в конце августа сообщили, что подозреваемый в 2022-2023 годах, войдя в доверие к руководителю учебного заведения, получил ключ с электронной цифровой подписью и идентификатором доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов.

"Потом фигурант формировал электронные документы на перевод и вносил заведомо ложные данные о начислении себе заработной платы, хотя никакого отношения к образовательному заведению не имел. В результате мошеннических действий злоумышленник незаконно завладел бюджетными средствами учебного заведения на сумму более 100 тысяч гривен, которые предназначались для заработной платы работникам", — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Полиция объявила депутата сельсовета в розыск, местные говорят, что он скрылся за границу

В сентябре 2023 года депутата сельсовета Дмитрия Шкавритка объявили в розыск как лицо, которое скрывается от следствия. Соответствующие данные есть на сайте МВД.

В комментарии местным журналистам начальник сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив сообщил, что подозрение местному избраннику объявили заочно через его родителей.

"Следовательно, когда он не явился по вызову в полицию, следователь обратился в суд и после вынесения соответствующего постановления Шкавритка объявили в розыск. Впрочем, по словам местных жителей Загвоздья и Лысця, Шкавритка не видели в селах уже весной: вероятно, он сбежал за границу", — пишут ивано-франковские журналисты.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) запускает Единый портал, где украинцы могут оставлять сообщения о фактах коррупции.

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