Депутат из России приобрел укол за 2 млн долларов для тяжело больной 1-летней девочки из Никополя

Вскоре ребенок получит спасательный укол.

Однолетнее Амелия Мищенко из Никополя, которая имеет смертельный недуг — спинальную мышечную атрофию, получила шанс на здоровую жизнь. Средства на укол "Zolgensma" стоимостью более 2 млн долларов собрано.

Об этом сообщили в соцсети родители ребенка.

По их словам, деньги перевел российский депутат Андрей Скоч.

"Сбор закрыт! Его полностью закрыл один человек. В то время, когда опускались руки от безысходности, отчаяния, медленного сбора, страха не успеть до 2-х лет, пришел и дал нам глоток чистого, свежего воздуха и веры в спасение Амелии", — рассказала мама девочки Алина Мищенко.

Сообщается, что о болезни ребенка родители узнали когда Амелии было 4 месяца. Она начала терять силы и навыки, которые уже мала. По статистике, 50% детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия не доживают до 2-х лет, а вылечить может только укол "Zolgensma", стоимостью 2 млн долларов. В апреле девочке исполнился год, а на конец мая родителям удалось собрать только 10 млн гривен.

Напомним, что девочка из Одессы Ева Короленко, которая с момента рождения борется со спинальной-мышечной атрофией, выиграла бесплатный укол Zolgensma стоимости — 2,1 млн долларов. Вскоре она его получит, и это поможет ребенку преодолеть недуг.

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