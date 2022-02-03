Депутат из Житомирщины отчиталась о своей деятельности: "Такой бесполезной работы я еще не делала никогда" (фото)

В Сети оценили честность депутата.
Депутат городского совета Бердичева от политической партии "Сила и честь" Любовь Ивасюк заявила, что никогда в жизни не делала такой бесполезной работы.
Об этом женщина написала у себя в Facebook.
Таким образом она отчиталась о проделанной работе за прошлый год. Депутат объяснила, что обещала избирателям только одно – быть честной.
"Отчет депутата городского совета Ивасюк Любови Ивановны о проделанной работе. Коротко. Повторюсь, такой бесполезной работы, как депутатство, я в своей жизни еще не делала никогда. Времени и нервов потрачено много, но ни один из поднятых вопросов так и не решен", — подчеркнула женщина.
Она добавила, что ей "не удалось пробить стену бюрократического безразличия" в кабинетах городского совета и коммунальных учреждений.
В комментариях к публикации пользователи оценили честность депутата.
"Огонь отчет, но честный и правильный", "Молодец, хоть честно", "Это, наверное, будет единственный честный отчет в истории Украины", "Молодец, правда превыше всего!" – написали в Сети.
Напомним, что народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение приняла глава партии Елена Шуляк на фоне скандала с аварией с участием нардепа, когда пострадали 6 человек.
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