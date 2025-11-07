Депутат "купил" девушку с инвалидностью ради отсрочки

Объявление подозрения депутату в Винницкой области / © Офис Генерального прокурора

В Винницкой области депутат одного из городских советов вместе с сообщницей разработал схему, которая бы позволила ему избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где проживали две сестры. Младшей — 18 лет, она имеет инвалидность II группы и по состоянию здоровья не осознает значения своих действий.

Воспользовавшись их трудным материальным положением, чиновник через старшую сестру договорился о фиктивном браке с больной девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тыс. грн. Женщина согласилась на «выкуп» и часть полученных средств впоследствии потратила на погашение кредитов.

После регистрации брака мужчина использовал документы о состоянии здоровья жены и свидетельство о браке как основание для оформления отсрочки от мобилизации.

В четверг, 6 ноября, депутат и его сообщница были задержаны.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры им сообщено о подозрении по фактам торговли людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 УК Украины) и уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Пострадавшая 18-летняя девушка находится в безопасности.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в Винницкой области при оперативном сопровождении управления миграционной полиции и СБУ в Винницкой области.

За совершенное подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители установили, что один из заместителей городского головы города Сокиряны Черновицкой области помогал переправлять военнообязанных украинцев из Украины в Молдову в обход пунктов пропуска.