Депутат Михаил Лебига-Лебигович: откуда появился мем и действительно ли блогер планирует баллотироваться в нардепы

Пользователи выдвигают в кандидаты блогера, хотя он всячески от этого открещивается.

В Украине пользователи Тик-тока выдвигают на будущий пост президента Украины блогера Михаила Лебигу. В Сети появились сотни видеомемов на эту тему, а в Верховной Раде даже подписали место для народного депутата Михаила Лебиговича.

ТСН.ua рассказывает, как блогер из тик-тока получил безумную поддержку аудитории и действительно ли он собирается баллотироваться.

Кто такой Михаил Лебига

На самом деле, Михаил – популярный блогер, который благодаря своим стримам на платформе Twitch собирает миллионы гривен для поддержки ВСУ. Недавно, например, он транслировал видео "Выживание в лесу 24 часа", во время которого с другим блогером из проекта "Львы на джипы" Андреем Лузаном собирали средства в поддержку инициативы "Нам здесь жить" по разминированию территорий.

Откуда появился мем о Михаиле Лебиговиче

Одно из направлений стримов Лебиги — просмотр украинских шоу, интервью и теледебатов. Да, он недавно пересмотрел дебаты Ющенко и Януковича. Судя по всему, подписчикам блогера настолько понравился стрим, что после него они окрестили Михаила кандидатом на пост президента – они пишут в комментариях, что планируют за него голосовать и создают десятки шутливых мемов на эту тему.

История настолько раскрутилась, что Михаилу уже приписывают, что баллотироваться он будет от запретной в Украине Партии Регионов, Партии Лебигонов и партии Слуг калорий.

В то же время "Лебигович" — это сочетание двух фамилий: Лебиги и Януковича.

Мем о Лебиговиче

Как ситуацию объясняет сам блогер

Михаил записал видео, в котором объяснил, что это все шутки, и он не собирается никуда баллотироваться.

Я Лебига и я никуда не иду баллотироваться, я не буду никаким депутатом. Меня нет ни в каких бюллетенях”, — сказал блогер.

В другом видео он в присущей ему манере высказался о том, что нардеп Алексей Гончаренко, опубликовавший в своем телеграмм-канале пост о Лебиговиче.

Депутат ВР Гончаренко спрашивает, кто такой Лебигович. Это значит, что в Раде уже об этом говорят. Я никуда не ухожу. И никуда не уйду. Вы меня не спросили, хочу ли я этого”, — подчеркнул Михаил Лебига-Лебигович.

Более того, в Верховной Раде уже даже подписали место для будущего народного депутата. Но удивляются, почему он не приходит на сессии.

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