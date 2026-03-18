Депутат назвала больных детей "дебилами": разразился скандал
Грубые высказывания депутата прозвучали во время обсуждения недофинансирования медицинского учреждения, которое не может обследовать новорожденных для выявления наследственных заболеваний.
На Днепропетровщине разразился скандал из-за нетолерантных высказываний депутата областного совета Елены Чирковой, которая во время видеоконференции назвала детей с генетическими заболеваниями «дебилами».
Запись ее выступления опубликовал Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».
Грубые высказывания депутата прозвучали во время обсуждения недофинансирования со стороны НСЗУ Межобластного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики им. Веропотвеляна.
Уже две недели медицинский центр не обследует новорожденных из-за отсутствия диагностических систем. Среди новорожденных могут быть дети с наследственными заболеваниями, которые нуждаются в неотложной диагностике и помощи.
Елена Чиркова пыталась напомнить о государственной программе неонатального скрининга, целью которой является выявление наследственных заболеваний у новорожденных и предотвращение критических последствий для здоровья детей. Но сделала она это в крайне некорректной и оскорбительной форме.
«Цель была такая — поддержка государственной программы, чтобы у нас не было дебилов и других», — сказала депутат и посоветовала учреждению нанять креативного менеджера.
В соцсетях упрекают Чиркову за отсутствие эмпатии и требуют от нее сложить депутатский мандат.
Депутат Елена Чиркова: что о ней известно
Известно, что 66-летняя бизнесвумен Елена Чиркова в 2006-2007 годах была помощницей народного депутата Украины от «Партии регионов» Михаила Разгоняева.
Ранее, с 2006 по 2015 год она была депутатом Днепропетровского облсовета от «Партии регионов».
в 2020 году была избрана в облсовет от «ОПЗЖ», представляет укрупненный Криворожский район.
Напомним, столичный перинатальный центр, который годами считался медицинским флагманом Украины, оказался в эпицентре катастрофы. Врачи обвиняют директора учреждения Дмитрия Говсеева в методическом уничтожении кадрового потенциала и внедрении коррупционных схем.