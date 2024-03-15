Депутат объяснил, почему закон о мобилизации не повлияет на темпы ее проведения

Законопроект направлен на решение проблем с учетом, а не на усиление мобилизации.

Принятие закона о мобилизации никоим образом не повлияет на темпы ее проведения, сколько этот закон касается военного учета.

Об этом заявил народный депутат Украины от парламентской фракции "Голос", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин во время ток-шоу " Украинская правда ".

"Каким бы в конечном виде ни был принят закон о мобилизации, он не повлияет на темпы проведения мобилизации, потому что этот закон в первую очередь не о дополнительном, условно говоря, увеличении количества мобилизованных, а об учете", — подчеркнул Рахманин.

Он подчеркнул, что наибольшей проблемой государства сейчас является то, что невозможно "посчитать, найти и заставить встать на учет огромное количество людей, которые просто не становятся на учет, забронированы, имеют отсрочку".

"Эти лица есть, условно говоря, в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков, но в реестре, который называется "Оберег", их нет", — добавил Рахманин.

Парламентарий отметил, что в законопроекте будут нормы, которые облегчат решение этой проблемы.

Депутат заявил, что после принятия законопроекта потребуется несколько месяцев, чтобы процедура заработала "в полную мощность".

"Также всех наших граждан ужасают цифры в 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч человек, которые государство намерено мобилизовать. Однако такое количество людей не будет мобилизовано одномоментно. Это годовая потребность", — подчеркнул политик.

Он отметил, что если это количество растянуть на 12 месяцев, то это будет примерно тот темп, с которым мобилизация проводится.

"Я напоминаю, что всеобщая мобилизация она не прекращалась. И планы плюс-минус у нас все это время не менялись", — резюмировал Рахманин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ будут набирать по-новому, что изменилось и чего ожидать мужчинам.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардеп назвал важное ограничение, которое может оставить для миллионов мужчин во время проведения мобилизации.

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