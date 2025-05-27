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- Украина
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Депутат Одесского горсовета, который выехал в Россию и призвал к капитуляции Украины, до сих пор имеет мандат
Гиганов до сих пор остается депутатом горсовета, не подает декларации и не выполняет свои полномочия, он даже участвовал в заседаниях Одесского горсовета онлайн из Москвы.
Депутат одесского горсовета Богдан Гиганов уехал в Россию, получил гражданство РФ и публично поддерживает кремлевскую пропаганду.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо».
После начала полномасштабного вторжения он нелегально пересек границу и бежал в Россию. Там он получил гражданство РФ, поселился в Москве и активно включился в информационную деятельность в поддержку Кремля.
Гиганов работает в московских компаниях, публично выступает в поддержку движения Виктора Медведчука «Другая Украина».
В то же время, как отметил блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, Гиганов до сих пор остается депутатом горсовета, не подает декларации и не выполняет свои полномочия.
«Впрочем, Труханов раньше позволял быть ему на заседаниях онлайн. Из Москвы», — сообщил Стерненко.
Напомним, ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому, экснардепу от пророссийской партии «Оппозиционный блок» и «куратору» РПЦ в Украине.