Депутат Одесского горсовета, который выехал в Россию и призвал к капитуляции Украины, до сих пор имеет мандат

Депутат одесского горсовета Богдан Гиганов уехал в Россию / © Telegram / Сергей Стерненко

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Депутат одесского горсовета Богдан Гиганов уехал в Россию, получил гражданство РФ и публично поддерживает кремлевскую пропаганду.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

После начала полномасштабного вторжения он нелегально пересек границу и бежал в Россию. Там он получил гражданство РФ, поселился в Москве и активно включился в информационную деятельность в поддержку Кремля.

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Гиганов работает в московских компаниях, публично выступает в поддержку движения Виктора Медведчука «Другая Украина».

Богдан Гиганок принимал участие в заседаниях одесского горсовета онлайн, из Москвы / © Telegram / Сергей Стерненко

В то же время, как отметил блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, Гиганов до сих пор остается депутатом горсовета, не подает декларации и не выполняет свои полномочия.

«Впрочем, Труханов раньше позволял быть ему на заседаниях онлайн. Из Москвы», — сообщил Стерненко.

Напомним, ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении в государственной измене Вадиму Новинскому, экснардепу от пророссийской партии «Оппозиционный блок» и «куратору» РПЦ в Украине.

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