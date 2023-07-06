Депутат Одесского облсовета с супругой присвоили 24 млн грн: как действовала схема

Организаторы сделки искусственно завышали стоимость и объем ремонтно-строительных работ, а полученную разницу выводили в тень и распределяли между собой.

Служба безопасности задокументировала новые коррупционные преступления депутата Одесского облсовета и его супруги, которые ранее уже были разоблачены на рейдерском захвате земли в регионе.

Установлены факты присвоения ими бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов.

В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

Об этом сообщает СБУ.

За весь период фигуранты нанесли ущерб государству более чем на 24 млн грн.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, привлекая к ней директора подконтрольной строительной компании и председателей поселковых советов.

Депутат с супругой координировали заключение договоров между сельсоветами и подрядной организацией. Последняя получала средства, предусмотренные бюджетом на реализацию проектов.

Организаторы сделки искусственно завышали стоимость и объем ремонтно-строительных работ, а полученную разницу выводили в тень и распределяли между собой.

На основании собранных доказательств жене депутата, директору подрядчика и председателю сельсовета доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата облсовета, организовавшего преступную схему, и председателей сельсоветов, задействованных в сделке.

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Госпредприятие потратит 5 млн гривен на пиар и мультик : в Киеве был замечен новый скандальный тендер.

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