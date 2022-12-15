Депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности на Запорожье — СБУ

По данным спецслужбы, бывший глава Пологовского районного совета Запорожской области также заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ, кроме того, он еще и снимался у псевдодокументальных фильмах одного из идеологов рашизма Ивана Охлобыстина.

СБУ заподозрила депутата ОПЗЖ в сотрудничестве с захватчиками. По данным спецслужбы, депутат передал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности на Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался бывший глава Пологовского районного совета Запорожской области, входивший в запрещенную партию ОПЗЖ.

После захвата части региона, он один из первых поддержал захватчиков. За это его назначили главой местной оккупационной администрации и разрешили сформировать "штат" псевдооргана, говорят в спецслужбе.

"Находясь на "должности", он выполнял указания кремля по переустройству работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора. В первую очередь врага интересовали крупные объекты химической и пищевой индустрии. Именно их мощности москва планировала использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок рф", — говорится в сообщении.

Для этого коллаборант сделал "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

Также он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в Россию.

В случае несогласия злоумышленник угрожал преследованием со стороны карательных органов рашистов и физической расправой.

Для координации работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним депутат согласовал вопросы передачи агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе.

"Помимо этого коллаборант активно участвовал в пропагандистских проектах кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобистина", — отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый пытается скрываться от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

"Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит мероприятия по привлечению к ответственности", — резюмировали в спецслужбе.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине продолжают выявлять и задерживать коллаборантов и поклонников "русского мира".

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала в Украине более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

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