Депутат от "ОПЗЖ" "под кайфом" устроил драку с правоохранителями в Кропивницком

В Кропивницком депутат от "ОПЗЖ" с признаками наркотического опьянения устроил драку с работниками Госбюро расследований, которые пытались проверить его возможное сотрудничество с агрессором.
Во время оперативных мероприятий правоохранителями пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Депутат начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям. Чтобы избежать задержания, мужчина попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия. В то же время, работники ГБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами, наркотические вещества, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Правоохранители также проверяют информацию о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.
Напомним, ГБР разоблачило двух полицейских из Купянска Харьковской области, передавших российским оккупантам свое табельное оружие с боеприпасами.
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