Депутат от ОПЗЖ стал советником главы Херсонской ОВА: что об этом известно

Стельмашенко будет советовать в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где почти никогда не работал.

Советником главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича стал депутат городского совета от запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Стельмашенко.

Об этом сообщил источник в ОВА и подтвердил назначение Юрия Стельмашенко, пишет местное издание МОСТ.

Известно, что Юрия Стельмашенко на эту должность предложил шведский бизнесмен с российским бекграундом Карл Стурен.

Советовать Ярославу Янушевичу Юрий Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал.

Единственным опытом Юрия Стельмашенко в этой области является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки. Там он работал десять лет назад.

В 2016 году недолго отвечал за туризм в Херсонской ОГА.

Позже он занимал должность и.о. заместителя мэра Херсона и отвечал за ремонт дорог в городе в 2021 году. Тогда он запомнился провальным ремонтом площади у Святодуховского собора.

Юрий Стельмашенко также находился в команде бывшего мэра Херсона, а сейчас – предателя Владимира Сальдо, позже работал в структурах Карла Стурена.

В 2020 году его избрали депутатом Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Также Стельмашенко баллотировался в облсовет, но безуспешно.

В 2021 году занимал должность и.о. заместителя мэра Херсона Игоря Колыхаева. Впоследствии ушел с этой должности по собственному желанию. Занимался в горсовете вопросами дорог и общественного транспорта.

Весной 2022 года он мобилизовался в ВСУ и был водителем.

Реакция Стельмашенко на назначение

Стельмашенко отреагировал на публичность своего назначения и рассказал, что весной уехал из тогда еще оккупированного Херсона и мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации облцентра его отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

Также он говорит, что работал в Херсоне волонтером, а затем выехал вместе с семьей на свободную территорию, где "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".

"Что касается ОПЗЖ, я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии, на национальном уровне. Публично осудили вторжение. Хочу подчеркнуть, что сделали это в оккупированном городе и за эти действия вместе с коллегами мы могли поехать на "подвал". Но ни я, ни коллеги не могли поступить иначе...Если есть факты, или публичные вопросы относительно моего поведения как публичного лица, буду пытаться на них ответить здесь или в жизни. Я делал ошибки, пожалуй, как любой человек в мире, но точно знаю, что никогда не изменял своим принципам и родине", — написал он на своей странице в Facebook.

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