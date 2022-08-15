Депутат от "Слуги народа" Алексей Красов попал в ДТП в Житомирской области

Нардеп Алексей Красов в воскресенье попал в ДТП в Житомирской области.

В воскресенье, 14 августа, в Житомирской области произошла авария с участием депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексея Красова. По данным СМИ, он получил переломы руки и носа.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Два собеседника издания сообщили, что ДТП произошло возле села Броники Житомирской области.

По данным одного из источников, Красов ехал на большой скорости, около 200 км/ч.

В пресс-службе фракции "Слуги народа" подтвердили факт ДТП.

"Транспортное происшествие действительно имело место. У депутата сломана рука, но от госпитализации он отказался. Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он непременно будет отвечать. По нашей информации, других пострадавших сейчас нет", — говорится в сообщении.

Напомним, авто с украинскими дипломатами совершило ДТП в центре Вены.

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