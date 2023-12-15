Депутат-подрывник из Закарпатской области оставил дома предсмертную записку: о чем он предупреждал

В Закарпатье местный депутат, взорвавший несколько гранат в здании Керецковского сельского совета, оставил до этого записку.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

К сожалению, сегодня утром в Закарпатской области произошло чрезвычайное событие, когда один из депутатов сельсовета принес на заседание к своим коллегам гранаты и бросил их практически им под ноги. Депутат оставил записку у себя дома, ее изучает следствие. Там написано, что он готовил такой акт», – заявил он.

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Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Telegram: “Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Записку нашли дома во время обысков. Это подтверждают сразу несколько источников. Детали – это тайна следствия”.

“Досудебное расследование уже дает оценку этим событиям. Действительно, есть люди, получившие ранения – 26 человек и 6 из них – достаточно тяжелые ранения. Скорее им выздоровление”, — отметил Клименко.

Напомним, сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

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