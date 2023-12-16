Депутат-подрывник из Закарпатья пришел в себя: что с ним сейчас

В Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале, в результате чего пострадали 26 человек.

Депутат-подрывник из Закарпатья очнулся в больнице. Его допрашивает полиция.

Об этом 16 декабря сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

"Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице. Сейчас с ним проводят следственные действия правоохранители, а его палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки охраняет полиция", — сообщил Глагола.

Подрыв гранаты в Закарпатье

В четверг, 15 декабря, произошла трагедия во время заседания Керецковского сельского совета Хустского района. Один из депутатов совета взорвал гранаты внутри здания во время заседания.

Бывший сельский председатель Керецкив Михаил Маровди рассказал, что депутат якобы имел конфликт с действующим сельским председателем Керецковского сельского совета — депутатом от ОПЗЖ Михаилом Мушкой. Подробности читайте в материале ТСН.ua.

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