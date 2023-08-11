Депутат похитил катер за 2 000 000 грн: чиновника задержали на Одесчине (фото)

Чиновник провел сделку под предлогом якобы сохранения катера от российских обстрелов.

В Одесской области правоохранители задержали депутата-руководителя одного из райсоветов, похитившего катер Государственной экологической инспекции стоимостью два миллиона гривен.

Об этом в пресс-службе МВД сообщили 11 августа.

Как депутату удалось украсть катер

Правоохранители выяснили, что депутат узнал о наличии скоростного катера Госэкоинспекции в одном из одесских яхт-клубов, после чего уговорил инспектора этой службы вывезти судно якобы для сохранения его от вражеских обстрелов. Так что катер "спрятали" на территории рыбацкого комплекса.

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"Заботливый" чиновник оставил расписку в получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека. Для этого он подыскал утраченный чужой паспорт и воспользовался им", – говорится в заявлении МВД.

Своими действиями депутат нанес Госэкоинспекции материальный ущерб более чем на 2 млн 690 тыс. грн.

Какое наказание "светит" депутату

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отстранении его от занимаемой должности и аресте имущества.

Депутату грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание в Одесской области депутата, похитившего катер за 2 млн грн / Фото: МВД

Задержание в Одесской области депутата, похитившего катер за 2 млн грн / Фото: МВД

К слову, накануне в Кропивницком правоохранители задержали депутата городского совета, который "выбивал" из предпринимателя вымышленные долги. Чиновник избивал мужчину и угрожал его семье, требуя 92 тыс. дол.

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