Депутат похитил катер за 2 000 000 грн: чиновника задержали на Одесчине (фото)

Чиновник провел сделку под предлогом якобы сохранения катера от российских обстрелов.
В Одесской области правоохранители задержали депутата-руководителя одного из райсоветов, похитившего катер Государственной экологической инспекции стоимостью два миллиона гривен.
Об этом в пресс-службе МВД сообщили 11 августа.
Как депутату удалось украсть катер
Правоохранители выяснили, что депутат узнал о наличии скоростного катера Госэкоинспекции в одном из одесских яхт-клубов, после чего уговорил инспектора этой службы вывезти судно якобы для сохранения его от вражеских обстрелов. Так что катер "спрятали" на территории рыбацкого комплекса.
"Заботливый" чиновник оставил расписку в получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека. Для этого он подыскал утраченный чужой паспорт и воспользовался им", – говорится в заявлении МВД.
Своими действиями депутат нанес Госэкоинспекции материальный ущерб более чем на 2 млн 690 тыс. грн.
Какое наказание "светит" депутату
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отстранении его от занимаемой должности и аресте имущества.
Депутату грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
К слову, накануне в Кропивницком правоохранители задержали депутата городского совета, который "выбивал" из предпринимателя вымышленные долги. Чиновник избивал мужчину и угрожал его семье, требуя 92 тыс. дол.
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