Депутат пошла служить ради политического рейтинга: как ее накажут

Депутат мобилизовалась в ВСУ, но на службе не появлялась / © Государственное бюро расследований

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На Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа и политического хайпа решила мобилизоваться в ВСУ. Служить в армии она, конечно, не собиралась, а вот получать зарплату не постеснялась.

Детали истории рассказали в ГБР.

По словам правоохранителей, в 2023 году женщина решила «прокачать» свой политический имидж среди электората и коллег.

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Далее депутатку направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки (БЗВП) и присвоили первоначальное воинское звание «солдат».

Бегать полигоном, стрелять и учиться тяжелому военному делу она даже не собирался. Поэтому обратилась к своему знакомому заместителю командира одной из воинских частей.

Для решения формальностей с документами, депутат в учебный центр несколько раз привозил ее водитель, после чего она проводила время по своему усмотрению и на службу не появлялась.

После фиктивного военного обучения депутат продолжила такую же «липовую» службу уже в части своего знакомого. При содействии последнего она была оформлена на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее несколько раз по документам было перемещение женщины с должности на должность.

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Депутат успела якобы побывать и телефонистом и «поработать» в группе коммуникаций штаба. Фейковая служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили правоохранители.

За это время она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 тыс. гривен, которые тратила на собственные прихоти.

Злоумышленницы уведомлены о подозрении в уклонении от несения военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Начальник учебного центра подозреваются:

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в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц;

ввиду того, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, еще и в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 и ч. 4).

© Государственное бюро расследований

Решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

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