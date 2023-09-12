Депутат присвоил деньги, которые должны были получить пациенты для лечения — расследование НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили депутата Полтавского областного совета на сговоре с двумя лицами и завладении 100 тыс. гривен, которые должны были быть направлены для выплаты гражданам денежной помощи на лечение.

Об этом сообщает НАБУ.

Подозреваемые депутат, консультант отдела по вопросам обеспечения деятельности руководства исполнительного аппарата Полтавского областного совета, близкая родственница депутата, осознавая наличие денежных средств в сумме 200 тыс. гривен, что было выделено из областного бюджета для предоставления материальной помощи гражданам, и необходимость их срочного использования с окончанием года, решили завладеть частью этих средств.

Следует отметить, что такая помощь должна была выплачиваться только лицам, которые испытывали проблемы со здоровьем или находились в тяжелом положении.

Сотрудница Полтавского областного совета, которая предоставила депутату "советы" относительно потенциальных получателей такой помощи среди приближенных к нему лиц, а также помогла с оформлением необходимых документов.

Помощь в размере 100 тыс. гривен получила родственница депутата, предоставив поддельную выписку с медицинской карты о наличии у нее заболевания.

Спустя время после поступления средств на счет родственницы депутата на них был наложен арест.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.