Депутат райсовета Харьковщины организовал преступную группу по массовых фальсификациях COVID-сертификатов

В то же время, депутат является директором "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области.

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу лиц, которые массово подделывали сертификаты о прививках от коронавируса и справки о негативных ПЦР-тестах, которую руководил депутатом одного из районных советов Харьковщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установили, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который одновременно является депутатом местного совета. Кроме того, к сделке причастны двое жительниц Луганщины, которые руководили частной коммерческой структурой по трудоустройству за рубежом, а поддельные COVID-сертификаты были частью "пакета" их клиентов.

По данным следствия, депутат местного совета отвечал за "достоверность" липовых документов. В частности, он обеспечивал внесение данных по прививке в электронную систему eHealth по отношению к украинцам, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая фальшивка 2,2 тыс. грн. Клиентская сеть злоумышленников распространялась на несколько областей: Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн.

"Правоохранители задокументировали 8 эпизодов этой противоправной деятельности. В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях коммерсантов в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области, изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос по сообщению злоумышленникам о подозрении по двум статьям: ст. 325 и ст. 366, избрание им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, СБУ арестовала "диверсантов", которые по заказу РФ планировали серию вооруженных нападений у границы Украины. Преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. По их замыслу они хотели дестабилизировать внутреннюю ситуацию в регионе.

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