Депутат Рудык не участвует в переговорах по освобождению бойцов с "Азовстали" — Подоляк

Депутат Рудык не участвует в переговорах по освобождению бойцов с "Азовстали" — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации бойцов из "Азовстали".

Его возмутило, что депутат одного из ведущих мировых СМИ The New York Times, публикацию которого распространили и украинские издания, "приписали" к переговорной группе.

Об этом он высказался в своем телеграмм-канале.

"Фантастическая ночная цитата: "Украинский переговорщик Кира Рудык раскрыла детали переговоров по "Азовстали". Журналисты, все же разбирающиеся в украинских процессах, с самого утра начинают удивленно спрашивать: "А чем занимается Кира Рудык в переговорной группе с украинской стороны? И почему об этом никто ничего не знал?" Затрудняюсь ответить так сразу, потому что депутата Рудык в переговорном процессе нет. И никогда не было. Вообще", – информирует Подоляк.

Михаил Подоляк считает, что подобные высказывания людей, которые не причастны к переговорным процессам, ничто иное, как хайп на теме "Азовстали" и желание заработать политические баллы, что может навредить хрупкому процессу в такой ответственный момент.

Напомним, что в Институте изучения войны объяснили, почему РФ согласилась на эвакуацию из "Азовстали" защитников Мариуполя. Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы как можно скорее объявить о взятии Мариуполя. Теперь Кремль может отказаться от обмена украинских защитников.

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