Депутат сделал неутешительное заявление по окончании войны и целей Путина в Украине

Война на Украине. Коллаж ТСН. / © ТСН.ua

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Война не завершится в ближайшее время. Более того - Кремль в дальнейшем будет стремиться пытаться достичь своих целей - уничтожение Украины.

Об этом в эфире проекта "Тема из Мосейчук" заявил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Я точно не верю, что будет прекращение войны. Россия уже выдвинула свои условия. Мы видим, как Путин выступал и министр иностранных дел (РФ – Ред.), когда они хотят наши территории, которые даже не оккупировали. Они хотят, чтобы нам не снабжали оружие, чтобы мы прекратили мобилизацию", - высказался нардеп.

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Костенко также упомянул о посягательствах РФ на Одессу и весь юг Украины.

"Россия будет выставлять условия для того, чтобы затягивать, набираться сил для того, чтобы дальнейшими шагами снова продолжить боевые действия и достичь хоть каких-либо целей, которые они не достигли в течение широкомасштабного вторжения", - считает Роман Костенко.

Однако, заявляет депутат, в России отдают себе отчет: какие бы заявления на геополитическом уровне ни делали, они "понимают, что потерпели поражение, и пытаются вырвать для себя максимум, пользуясь тем, что с ними общаются Соединенные Штаты".

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог сделал нелестное заявление об оккупированных территориях Украины. Россия физически присутствует на захваченных территориях Украины и не планирует их покидать, считают в Штатах.

Дата публикации 16:18, 27.03.25 Количество просмотров 37 Что-то грядет! Европа на пороге отправки войск в Украину - Париж прямо сейчас