Депутат сельсовета на Закарпатье во время сессии подорвал гранаты: стала известна причина инцидента

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета во время сессии депутат подорвал гранаты. В результате инцидента пострадали 26 человек, шестеро из которых — в тяжелом состоянии.

Что могло стать причиной подрыва гранат, сообщил Виталий Глагола, депутат Ужгородского горсовета.

"Мне известно, что во время проведения сессии Керецковской тергромады проводилось дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда главы Керецковской ТГ на 2024 год. Во время этого в помещение вошел депутат фракции "Слуга Народа" — Батрин Сергей Михайлович, 12.08.1969 г. р., который вмешался в дискуссию со словами "Можно я скажу?" и достав из кармана куртки 3 предмета, которые бросил на пол, в результате чего произошло 3 взрыва. Подрыв гранаты произошел после неудачной дискуссии о том, поднять ли зарплату и добавить 100% премию главе ОТГ Михаилу Мушке из ОПЗЖ. У подрывника-депутата был конфликт с действующим главой ОТГ. Депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ТГ Михаила Мушки", — рассказал он.

Напомним:

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты во время заседания сессии.

Нацполиция сообщает о 26 раненых из-за взрыва гранаты на Закарпатье, шестеро из них в тяжелом состоянии. Также добавили, что медики реанимируют мужчину, подорвавшего гранаты.

На сессии депутаты рассматривали вопрос принятия бюджета на 2024 год. На видео прямой трансляции заседания сессии Керецковской территориальной громады видно, что около 11:30 депутат зашел в зал во время дискуссии и бросил гранаты на пол, через несколько секунд они сдетонировали.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует происшествие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ.

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