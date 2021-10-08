Депутат Скороход потеряла сознание в парламенте — СМИ

Причина ухудшения самочувствия — неизвестно.

Народный депутат от группы "За будущее" Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.

По этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что произошло это пятницу, 8 октября. В парламент прибыла бригада скорой помощи. Что произошло со Скороход, а также — как чувствует себя депутат, неизвестно.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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