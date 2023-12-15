Депутат взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: появилось полное видео инцидента

В Сеть попало полное видео инцидента на Закарпатье, где депутат на сессии сельского совета взорвал три гранаты, ранив десятки человек.

По данным источников ТСН.ua, подрывник — 54-летний депутат сельсовета первого созыва от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин, проживающий в селе Кушница.

"Это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям, в последнее время он стал неадекватом", — рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель местных властей.

В настоящее время медики проводят реанимационные мероприятия в отношении депутата-подрывника. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии.

Как добавила и.о. заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт,подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Депутат взорвал гранаты в сельсовете: полное видео инцидента на Закарпатье

Напомним, сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

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