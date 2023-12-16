Депутат взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: состояние двух пострадавших – критическое

Двое пострадавших в результате взрывов нескольких гранат на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье, которые бросил депутат Сергей Батрин, находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Свалявской городской больницы Закарпатской области Александр Физер в эфире телемарафона "Единые новости" 16 декабря.

Физер отметил, что один из пострадавших перенаправлен на лечение в Мукачево.

"В больнице находятся 20 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, двое – в критическом", – уточнил он.

По словам Физера, проведен ряд обследований, операций, врачи делают все возможное, чтобы больные поправились.

"Травмы разные — от повреждения внутренних органов до повреждения конечностей. Из шести конечностей, которые были под угрозой, пять спасли, а одну пришлось удалить", — рассказал и.о. директора Свалявской городской больницы.

Напомним, 15 декабря в 11:37 на линию "102" поступило сообщение о том, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

В пятницу медики проводили реанимационные мероприятия в отношении депутата-подрывника. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии.

Как добавила и.о. заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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