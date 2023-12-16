Депутат, взорвавший гранаты в сельсовете на Закарпатье, получил подозрение

Подрывника задержали, он пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей, впоследствии Сергею Батрину изберут меру пресечения.

Депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье, получил подозрение.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы квалифицируют инцидент как теракт, который привел к тяжелым последствиям.

Местному депутату инкриминируют нарушения по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

"В результате подрыва пострадали 23 человека включительно с подозреваемым. Вчера их госпитализировали в несколько медучреждений области. Это 16 мужчин и семь женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства — диагностировали осколочные ранения", — трагедии в СБУ

Сам подрывник был задержан, он пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков. Пока с ним проводят следственные действия правоохранители, а его палату от самосуда родственников раненых в сельсовете села Керецки охраняет полиция. Позже Сергею Батрину изберут меру пресечения.

Правоохранители провели обыски по месту жительства депутата, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку". Ее содержание сейчас изучают.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также мотивы взрывателя.

Напомним, 15 декабря в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.

В пятницу медики проводили реанимационные мероприятия в отношении депутата-взрывника. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В полиции Закарпатья сообщили, что в результате происшествия пострадали 26 человек. В настоящее время в больнице находятся 20 пациентов. Шесть из них в тяжелом состоянии, двое – в критическом. Одному человеку ампутировали концовку.

Как добавила и.о. заместителя начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис, полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт, подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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