Депутат забыл в декларации, что у него более 200 млн грн в "крипте": как его накажут

В Полтавской области депутату светит до двух лет тюрьмы / © СБУ

Депутат Полтавского горсовета подозревается в преднамеренном представлении недостоверных сведений в декларациях на сумму более 200 млн грн.

Об этом сообщили Нацполиция и СБУ.

По словам правоохранителей, депутат умышленно не указал наличие у себя криптовалюты и проведенные с ней финансовые операции на сумму более 200 млн грн. При подаче деклараций за 2022-2024 годы он скрыл наличие у него и близких родственников виртуальных активов.

В 2025 году злоумышленник исправил отчетные финансовые документы и отметил наличие нематериальных активов и транзакций с ними, однако обновленные данные также не были достоверными.

По местам жительства депутата, его родственников и приближенных провели обыски. Изъяты черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и других доказательства, подтверждающих незаконное происхождение активов.

Изъятое имущество анализируется, продолжаются следственные действия для установления источников происхождения активов и всех причастных к схеме лиц.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации. Депутату грозит до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как отмечает «Суспильне Полтава», речь идет о депутате Полтавского городского совета Александре Калуцком.

