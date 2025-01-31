Депутат заказал убийство бизнесмена из Полтавщины: детали от СБУ

После преступления депутат собирался подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена.

Контрразведка и следователи СБУ разоблачили депутата Полтавского областного совета в организации заказного убийства. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить его бизнес.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ не указали имени депутата, который фигурирует в деле, однако по данным источников издания "Бабель", речь идет о депутате Полтавского облсовета от партии "За майбутне" Олега Дядыка.

Расследование установило, что к убийству предпринимателя депутат привлек своего водителя, которому пообещал за это 20 тыс. дол.

По замыслу злоумышленников ликвидация агрария должна была состояться на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя для обсуждения рабочих вопросов. На месте киллер должен был накинуть на шею пострадавшего петлю из веревки и задушить его, а затем инсценировать повешение.

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После этого депутат собирался подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы указать себя доверенным лицом.

Фигуранты готовились к преступлению, встречаясь в тайных местах без камер видеонаблюдения, и общались исключительно вживую, без использования телефонов.

Однако это не помогло злоумышленникам реализовать свои планы. Контрразведка СБУ сработала на опережение и поймала обоих фигурантов с поличным, когда те везли предпринимателя на место "деловой" встречи.

Следователи СБУ сообщили депутату и его водителю о подозрении в организации и соучастии в совершении законченного покушения на умышленное убийство.

К слову, в Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.