Депутат жестоко избил военного прямо посреди улицы: все детали скандала

Депутат из Первомайска избил военного. Случилось это прямо посреди белого дня на глазах свидетелей. Военнослужащий был в гражданской одежде, а нападающему помогали его спутники. На этот инцидент уже отреагировала полиция.

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Действующий депутат избил военного

Депутат Первомайска якобы избил военнослужащего на глазах у многих свидетелей. Военнослужащий был в гражданской одежде. Помогали нападающему его охранники. Такими сообщениями 14 августа 2024 начали пестрить местные телеграмм-каналы.

Что говорит полиция?

Позже правоохранители уточнили, что происшествие произошло возле супермаркета на улице Независимости и сообщили, что по факту избиения продолжается досудебное расследование, а личности всех нападавших установлены. Там подтвердили, что среди них был депутат Первомайского городского совета. В полиции не называют имени чиновника, однако местные телеграмм-каналы предполагают, что речь идет о Романе Киселеве.

Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Потерпевшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Первомайского городского совета. Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц)», – говорится в сообщении.

Нападающим грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. Следственные действия продолжаются.

Другие вопиющие случаи

К сожалению, это не первый подобный вопиющий случай. Недавно во Франковске трое молодых людей набросились на военного с кулаками. Драка удалось снять на камеру случайному свидетелю.

Как оказалось, в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме. Он рассказал, что снял фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям.

Полиция немедленно отреагировала на обращение и уехала на место происшествия. Правоохранители установили нескольких опрошенных свидетелей конфликта. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий.

Полицейские оперативно установили личности правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Правоохранители задержали их.

Хулиганов задержали

Кроме того, полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий. Он увидел избиение военного и пытался заступиться за него. Этого мужчину с телесными повреждениями также доставили в больницу. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц. За такое правонарушение грозит до четырех лет заключения. Свою вину фигуранты признали и даже извинились. Говорят, что такая ситуация получилась «по пьяни».

Избиение военного в Смеле

Напомню, что недавно большой резонанс повлекло еще одно избиение военного. В начале сентября в Фейсбуке опубликовали видео конфликта в центре Смелы. Во время спора один из молодых людей бьет военного по лицу. Зовут мужчину в форме Анатолий Гончаренко. Он доброволец, два года сражавшийся, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал БахмУт, сейчас находится на больничном после ранения.

Конфликт возник из-за того, что военный вступился за своих родителей, автомобиль которых накануне подрезал другой автомобиль. Как оказалось, в этом авто ехал Вадим Долотенко. В Смеле его знают как полукриминальный авторитет. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств.

Эти дела связаны, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами. После того, как Долотенко и его «товарищи» избили военного, они еще и заставили мужчину извиняться.

Но и этого злоумышленникам оказалось мало. Они начали давить на военного и угрожать его семье. После Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП виновны его родители. На его лице видны следы избиения.

Какова реакция на конфликт?

В защиту военного стали активисты и община. Позже эта информация дошла и до депутатов и высшего руководства. Даже министр внутренних дел Игорь Клименко сказал свое слово.

И только после реакции общественности правоохранители задержали подозреваемого. Также по поводу действий полицейских руководство Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начало служебное расследование, а руководителя отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранили от исполнения обязанностей.

Тем временем в Сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация произошла не полностью разобранной", и он "не хотел, чтобы так получилось".

Но это злоумышленнику не помогло, потому что мужчину таки закрыли в СИЗО. Избивший ветерана в Смеле Вадима Долотенко поместили под стражу на 60 суток без альтернативы залогу.

Добавим, Александр Куницкий выложил в Сеть интересное видео, хотя после этого вопросов к нему меньше не стало.

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