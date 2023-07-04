Депутата Алексеева отпустили под залог более чем в 2,2 млн грн

Депутата Сергея Алексеева, подозреваемого в мошенничестве, отпустили из-под стражи под залог.

Народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Сергея Алексеева, подозреваемого в мошенничестве, выпустили из-под стражи под залог в размере 2,264 млн грн.

Об этом нардеп сообщил в комментарии "Суспільному".

Алексеев отметил, что залог за него внесли вечером 3 июля его друзья и коллеги. Из-под ареста он вышел 4 июля.

"Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно подстава оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела", – рассказал нардеп журналистам.

Что известно о задержании Алексеева

Нардеп из фракции пятого президента Украины Петр Порошенко Сергей Алексеев был задержан на получении взятки. Алексеев потребовал от иностранца $50 тысяч, обещая "отмазать" его от экстрадиции и содействовать в получении статуса беженца.

Первую часть средств на сумму 20 тыс. долларов он получил 17 июня. Депутата разоблачили "на горячем" при получении второго транша в размере 30 тыс. долларов.

1 июля Алексееву не смогли избрать меру пресечения, потому что народный депутат не явился в суд.

Позже Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения Сергею Алексееву по подозрению в мошенничестве.

Перед слушанием Алексеев заверил, что его подставили. По словам нардепа, он якобы получил деньги у своего знакомого как оплату адвокатских услуг.

ТСН.ua собрал все детали громкого дела.

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