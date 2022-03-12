Депутата фракции "Слуга народа" Куницкого задержали на блокпосте (фото, видео)

По неподтвержденным данным, нардеп снимал на камеру блокпост.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Куницкий был задержан на одном из блокпостов.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр в Facebook.

Фацевич разместил на странице фото и видео задержание нардепа.

"Самый лучший день", — написал Фацевич.

По данным СМИ, Куницкий был задержан, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно задержали депутата, пока неизвестно.

Сам Куницкий впоследствии на своей странице в Facebook сообщил, что у него все хорошо.

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