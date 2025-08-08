Депутата из "Свободы" отбивают от ТЦК, пока его экс-соратник заявляет, что все будут в окопах – все о скандале

Депутат Москвич попал в скандал. Фото: Ровно 24

В Ровенской области группа заблокировала автомобиль ТЦК и забрала из него военнообязанного — депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Всеукраинское объединение «Свобода» прокомментировало инцидент и осудило действия, препятствующие мобилизации. Случай вызвал значительный резонанс в обществе.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

4 августа в Ровенской области во время транспортировки из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки военнообязанного, депутата Костопольского городского совета от ВО «Свобода» Виктора Москвича, авто военнослужащих догнал и подрезал автомобиль, в котором находилась группа мужчин спортивного вида.

Транспорт ТЦК был заблокирован и началась стычка. На место нападения на сотрудников ТЦК и СП прибыла скорая, вероятно, вызванная одним из тех, кто заблокировал авто центра комплектования.

Как видно на видео, медик требовала от военного покинуть салон «скорой» и отказалась предоставить справку, что они госпитализировали мужчину. По данным СМИ, Москвича забрали в больницу с диагнозом «инфаркт».

На месте происшествия присутствовали полицейские, но они не вмешивались.

Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан.

Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины — «Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины» предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет, а в случае наступления тяжелых последствий — до 15 лет лишения свободы.

Что говорят в Тернопольском областном ТЦК СП

«Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им», — говорится в сообщении.

Что говорят в ВО «Свобода»

Всеукраинское объединение «Свобода» прокомментировало инцидент и осудило действия, препятствующие мобилизации.

«Мы осуждаем любые действия, мешающие мобилизации в ряды Сил безопасности и обороны, в частности действия депутата Костопольского городского совета Виктора Москвича. Мы считаем, что каждый украинец должен стать на защиту украинского государства. Любые действия против мобилизации — оскорбляют память о наших погибших собратьях, пренебрежение всеми воинами, всеми свободовцами, которые с достоинством воюют за Украину. Исходя из этого, хотя Виктор Москвич не был членом ВО „Свобода“, но представлял нас в Костопольском городском совете, ровенская областная организация ВО „Свобода“ начинает процедуру его отзыва», — говорится в сообщении.

«Свобода» отмечает, что Виктор Москвич, как и любой гражданин Украины, обязан стать на защиту государства.

«Считаем, что препятствование мобилизации и деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях войны является не просто преступлением, а предательством. Призываем правоохранительные органы установить все обстоятельства этого события и, в случае подтверждения фактов, привлечь причастных к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении «Свобода».

На фоне инцидента напомним скандальные заявления бывшего «свободовца», а ныне замглавы 4 центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игоря Швайки.

В частности, в недавнем интервью он назвал «крысами» тех, кто вывозит детей за границу во избежание мобилизации.

В Сети есть информация о том, что сыновья самого Швайко живут в Испании. Однако подтверждений этому нет.

Кроме того, по убеждению Швайки, украинцев нужно готовить к возможной войне еще с 5 лет.

«Тогда будет украинская монолитная нация, точно знающая, что цена ее существования — это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны. И ради их памяти мы будем готовиться к любому нашествию», — заявил Швайка.

Кто такой Виктор Васильевич Москвич

Согласно его последней декларации, поданной 29 марта 2024 года, должностное лицо имеет 27 млн грн. В его распоряжении пять транспортных средств. Также он владелец трех частных структур (СВСК «Селянський ліс», СХСК «Джерело», ООО «Агровітал Плюс»).

Василий Москвич является руководителем ОО «Эра развития». Депутат Костопольского городского совета от ВО «Свобода».

Выпускник 2000 года и преподаватель частного вуза МЭГУ имени академика Степана Демьянчука.