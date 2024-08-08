Депутата-сторонника России задержали на границе при попытке побега: чем все закончилось

На Закарпатье пограничники задержали депутата из Черкасской области при попытке незаконно пересечь границу со Словакией.

Пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в оправдывании вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Депутата во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Большой Березный" в нескольких сотнях метров от госрубежа. Лицо, направлявшееся в сторону Словакии, остановили возле заградительного забора.

В ходе проверок оперативные сотрудники пограничного отряда установили, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.436-2 УК "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После проведения необходимых мероприятий мужчина выбыл из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что больше всего попыток незаконного пересечения границы украинскими мужчинами наблюдается на границе Молдовы и Румынии.

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