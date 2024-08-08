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Депутата-сторонника России задержали на границе при попытке побега: чем все закончилось

Депутата-сторонника России задержали на границе при попытке побега: чем все закончилось

Депутата-сторонника России задержали на границе при попытке побега / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На Закарпатье пограничники задержали депутата из Черкасской области при попытке незаконно пересечь границу со Словакией.

Пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в оправдывании вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Депутата во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Большой Березный" в нескольких сотнях метров от госрубежа. Лицо, направлявшееся в сторону Словакии, остановили возле заградительного забора.

В ходе проверок оперативные сотрудники пограничного отряда установили, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.436-2 УК "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После проведения необходимых мероприятий мужчина выбыл из приграничья в сопровождении сотрудников соответствующих правоохранительных органов.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что больше всего попыток незаконного пересечения границы украинскими мужчинами наблюдается на границе Молдовы и Румынии.

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