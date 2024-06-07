Депутатке из Хмельницкой области и ее детям грозит пожизненное заключение: что известно

Чиновница работала на ФСБ: завербовала своих сына и дочь.

В Хмельницкой области задержали агентурную группу ФСБ: депутат местного совета и его 42-летнего сына и 37-летнюю дочь. Предателей удалось задержать "на горячем", когда они шпионили за огненными группами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что по указанию российской спецслужбы агенты пытались установить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО на территории Хмельницкой области. Кроме того, их интересовали места сосредоточения личного состава, техники и складов с вооружением ВСУ.

Под видом семейных поездок они объезжали территорию области на собственном автомобиле. Во время поездок чиновник скрыто фотографировала объекты, а сын делал соответствующие отметки на картах Google. Впоследствии всю информацию в форме агентурного отчета предатели отправляли куратору из ФСБ.

За работу депутат и ее дети получали от оккупантов денежное вознаграждение. Средства поступали на банковскую карту дочери должностной лица.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутат попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках". Сначала россияне завербовали ее, а впоследствии она привлекла к преступной деятельности своих сына и дочь.

Всех троих задержали правоохранители. Им инкриминируют государственную измену, совершенное в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Депутат работала на ФСБ, а также завербовала своих сына и дочь. / Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала предателя, готовившего оккупацию Волчанска в Харьковской области. Информатор РФ шпионил за локациями украинских войск, обороняющих город.

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