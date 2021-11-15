Депутатов не будут пускать в Раду без COVID-документов: начало действовать постановление

Депутатов не будут пускать в Раду без COVID-документов: начало действовать постановление

Правила касаются сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.

С понедельника, 15 ноября, депутаты в Верховной Раде будут работать с карантинными правилами, которых соблюдают все госслужащие в "красных" карантинных зонах. Доступ к помещению парламента разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген, или справку об выздоровлении.

Соответствующее постановление спикер отписал перед выходными, рассказали в Сніданку з 1+1.

На входе в здания парламента сотрудники УГО будут проверять сертификаты в приложении "Дія" с помощью специальных устройств для считывания QR-кода.

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Еще не прививающиеся нардепы смогут сделать это прямо возле парламента: в гостинице "Национальный, который рядом, сегодня откроют центр вакцинации.

Как только появилась эта новость, сразу возник вопрос: кто же оплатит тестирование нардепам, которые не хотят прививаться? Систему объяснил глава комитета здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, депутатам будут делать экспресс-тесты на коронавирус не в помещении парламента, но неподалеку. Платить за тестирование народные избранники будут по своей зарплате. В бюджете отдельные суммы на это не предусмотрены.

Следует отметить, что правила касаются всех, кто будет заходить в Раду – не только для народных избранников, но и для сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.

Как сообщалось, об открытии пунктов COVID-вакцинации в Раде ходатайствовал руководитель комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В частности, он возмущался тем, что 80% сотрудников Рады не носят маски, а многие депутаты, работники аппарата, секретариата и комитеты парламента не вакцинированы от коронавируса.

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