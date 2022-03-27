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Депутатская фракция "ОПЗЖ" прекратила деятельность в Одесском облсовете

Депутатская фракция "ОПЗЖ" прекратила деятельность в Одесском облсовете

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Депутатская фракция "ОПЗЖ" прекратила деятельность в Одесском облсовете

18 членов фракции уже вошли в новосозданную депутатскую группу "Наш дом Украина".

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Одесском областном совете прекратила свое существование.

Соответствующее заявление подписали все 24 ее члена.

Об этом сообщает пресс-служба областного совета в Facebook.

"Депутатская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Одесском областном совете прекратила свое существование. Соответствующее сообщение о прекращении деятельности подписали все 24 ее члена", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 18 членов фракций вошли в новую депутатскую группу "Наш дом Украина".

Ее главой стал Князь Хачатрян.

Напомним, появился поименный список сбежавших перед вторжением нардепов, большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ".

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