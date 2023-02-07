Депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении в сотрудничестве с ФСБ РФ

По данным следствия, депутат сотрудничал с российскими спецслужбами и склонял правоохранителей к сотрудничеству с оккупантами.

Депутат Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" подозревается в сотрудничестве с ФСБ России.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, ранее служивший в правоохранительных органах и уволившийся в звании генерал-майора милиции, во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ.

Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения властей оккупационных войск, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории Херсонской области.

"Роль подозреваемого заключалась в предоставлении куратору из РФ информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных органах власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими правоохранителями, так и действующими, склоняя их к сотрудничеству с "освободителями", — говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии "Блок Владимира Сальдо" в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Напомним, экс-руководителя Херсонского СИЗО и его заместителя будут судить за госизмену.

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