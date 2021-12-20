Депутату, который под Черниговом насмерть сбил велосипедиста, избрали меру пресечения: что говорит подозреваемый

Депутат пытался скрыться с места ДТП.
Депутату Бахмачского городского совета Виктору Мищуку, который в эти выходные насмерть сбил велосипедиста, суд избрал меру пресечения. Подозреваемый 60 дней будет находится в СИЗО без права внесения залога.
Об этом сообщает "Суспильное".
Бахмачский районный суд 20 ноября на 60 дней арестовал Виктора Мищука за смертельное ДТП. На суде подозреваемый признал, что сбил человека, однако он отрицает, что на момент аварии был нетрезвым. Он также добавил, что ехал на автомобиле, затем почувствовал удар и дальше вроде бы ничего не помнит.
Общаться с журналистами депутат не захотел.
Напомним:
- В Черниговской области водитель легковушки сбил велосипедиста. Последний от полученных травм скончался. После содеянного водитель пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет.
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Виктору Мищуку объявили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Проходить проверку на стан опьянения на месте аварии он отказался.
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