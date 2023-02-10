Депутату Верховной Рады объявили о подозрении в госизмене: фото

По данным СБУ, Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России.

Народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов нардеп Олег Волошин способствовал военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины.

В СБУ отмечают, что Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессорки. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины в своих выступлениях и интервью.

"Эта и другая деятельность Волошина доказывает, что он сознательно действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Генеральный прокурор составил уведомление о подозрении народному депутату Украины по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с ДБР проводят обыски по адресу регистрации парламентария и его родственников и связей.

Также правоохранители сейчас пытаются привлечь к ответственности Волошина, который скрывается от правосудия за рубежом.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому адвокату и общественному деятелю Татьяне Монтян. Женщина публично оправдывает российскую вооруженную агрессию.

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